2020-05-12T09:01:56+03:00
Происшествия

В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело

Дознаватель не принял во внимание некоторые факты
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное делоВ ЕАО начали расследовать скрытое уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии начали расследовать скрытое от учета уголовное дело. По предварительной информации, в материалах фигурировал 27-летний житель Облучья. Он ехал на машине, был остановлен сотрудниками ГИБДД, а потом предъявил стражам порядка поддельное водительское удостоверение.

Во время доследственной проверки выяснили, что в 2011 году фигурант обучался в автошколе, но государственные экзамены не сдавал и водительское удостоверение в установленном законом порядке не получал. После в отношении него возбудили уголовное дело за подделку официального документа.

- Однако дознаватель не принял во внимание тот факт, что мужчина долго использовал заведомо поддельное водительское удостоверение. То есть в действиях фигуранта усматриваются признаки преступления по статье «Использование заведомо поддельного удостоверения», - рассказали в областной прокуратуре.

После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по указанной статье. Сейчас идет расследование уголовного дела, проводятся необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику
Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности
Предприниматели Хабаровского края смогут получить льготные кредиты от Сбербанка
Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске
Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске
Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском крае
В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело
Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанки
Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае
Новый лес посадят в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года: на излечении 28 пациентов
Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнеса
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года: умеренный рост заболеваемости
Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском крае
В Хабаровске прокуратура проверяет, откуда взялось нефтяное пятно на Амуре
Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в Комсомольске
Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономии
Грузовик врезался в столб в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварии
Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» закончилась в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 12 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон