В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело

12 Май 2020 2020-05-12T09:01:56+03:00

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В Еврейской автономии начали расследовать скрытое от учета уголовное дело. По предварительной информации, в материалах фигурировал 27-летний житель Облучья. Он ехал на машине, был остановлен сотрудниками ГИБДД, а потом предъявил стражам порядка поддельное водительское удостоверение.

Во время доследственной проверки выяснили, что в 2011 году фигурант обучался в автошколе, но государственные экзамены не сдавал и водительское удостоверение в установленном законом порядке не получал. После в отношении него возбудили уголовное дело за подделку официального документа.

- Однако дознаватель не принял во внимание тот факт, что мужчина долго использовал заведомо поддельное водительское удостоверение. То есть в действиях фигуранта усматриваются признаки преступления по статье «Использование заведомо поддельного удостоверения», - рассказали в областной прокуратуре.

После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по указанной статье. Сейчас идет расследование уголовного дела, проводятся необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU