2020-05-12T09:01:08+03:00
Общество

Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском крае

Такую ситуацию гидрологи прогнозируют в Вяземском районе
Александр ШТААЛЬ
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Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском краеВода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае ожидаются неблагоприятные паводковые явления. Гидрологи прогнозируют такое развитие событий в Вяземском районе. На сегодняшний день пойма реки Подхоренок затоплена у поселка Дормидонтовка на глубину до 1,2 метра.

- Так как синоптики обещают дожди на этой неделе, к 14-16 мая у населенного пункта ожидается подъем воды до 530-580 сантиметров. При таких уровнях воды возможны неблагоприятные паводковые явления. Есть вероятность подтопления огородов, линий связи, находящихся вдоль пойменных мест реки, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

В регионе продолжается период весенних паводков, за гидрологической обстановкой специалисты ведут круглосуточное наблюдение. К слову, в этом году на 5-6 дней раньше обычного закончился процесс вскрытия Амура в Николаевском районе. Ледоход продолжается на северной реке Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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