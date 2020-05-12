2020-05-12T11:14:56+03:00
Общество

Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске

На сегодняшний день работают 10 дошкольных учреждений
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Еще четыре дежурных детских сада откроют в ХабаровскеЕще четыре дежурных детских сада откроют в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске, помимо десяти уже работающих. В целом в городе ребят принимают в 30 дежурных группах. Среди вновь открытых учреждений детские сады №191 - в центре города, №192 - в Северном микрорайоне, №188 - на остановке «Большая» в Железнодорожном и №206 - в Южном микрорайоне.

- На основании решения краевого штаба в городе решили открыть частные детские сады, куда будут принимать малышей, родители которых уже вернулись к работе на городских предприятиях и в организациях, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования.

Отметим также, что в краевой столице детям из многодетных семей, сиротам, малышам, имеющим проблемы со здоровьем и находящимся в социально незащищенном положении, будут выдавать продуктовые наборы. На выходных руководители садиков уже фасовали продовольственные наборы и с сегодняшнего дня начинают их выдачу.

Съестной запас так же, как и школьникам, выдадут каждый на декаду. Снабжать едой малышей будут до 29 мая. Всего их получат пять тысяч 447 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику
Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности
Предприниматели Хабаровского края смогут получить льготные кредиты от Сбербанка
Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске
Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске
Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском крае
В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело
Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанки
Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае
Новый лес посадят в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года: на излечении 28 пациентов
Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнеса
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года: умеренный рост заболеваемости
Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском крае
В Хабаровске прокуратура проверяет, откуда взялось нефтяное пятно на Амуре
Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в Комсомольске
Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономии
Грузовик врезался в столб в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварии
Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» закончилась в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 12 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон