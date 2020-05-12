12 Май 2020 2020-05-12T11:14:56+03:00

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Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске, помимо десяти уже работающих. В целом в городе ребят принимают в 30 дежурных группах. Среди вновь открытых учреждений детские сады №191 - в центре города, №192 - в Северном микрорайоне, №188 - на остановке «Большая» в Железнодорожном и №206 - в Южном микрорайоне.

- На основании решения краевого штаба в городе решили открыть частные детские сады, куда будут принимать малышей, родители которых уже вернулись к работе на городских предприятиях и в организациях, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования.

Отметим также, что в краевой столице детям из многодетных семей, сиротам, малышам, имеющим проблемы со здоровьем и находящимся в социально незащищенном положении, будут выдавать продуктовые наборы. На выходных руководители садиков уже фасовали продовольственные наборы и с сегодняшнего дня начинают их выдачу.

Съестной запас так же, как и школьникам, выдадут каждый на декаду. Снабжать едой малышей будут до 29 мая. Всего их получат пять тысяч 447 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU