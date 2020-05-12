2020-05-12T11:13:31+03:00
Общество

Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске

Они обработали здание изнутри и прилегающую к нему территорию
Александр ШТААЛЬ
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Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в ХабаровскеВоенные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в ХабаровскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России повтороно продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске. Работу провели сегодня, 12 мая. Они использовали авторазливочную станцию АРС-14 на базе ЗИЛ-131 и ранцевые дезинфекционные приборы.

- В частности внимание уделили обработке административных помещений внутри вокзала, перронов, эскалаторов, лестничных маршей, мест общего пользования, поручней и перил. Также продезинфицировали пассажирские платформы и территорию привокзальной площади, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, масштабные работы по обработке социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры провели в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом принимали все меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, которые проводятся в плановом порядке по согласованию с краевым оперативным штабом и органами местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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