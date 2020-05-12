12 Май 2020 2020-05-12T11:12:33+03:00

Сегодня судам разрешили выходить в рейсы в Ванинском и Советско-Гаванском районах

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Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края. С 6 мая разрешили выходить в акваторию в Комсомольском и Амурском районах. С 11 мая открыли навигацию в Ульчском районе, исключение - в пределах административных границ села Богородское, где навигацию откроют после снятия карантинных мер. С сегодняшнего дня, 12 мая, навигация началась в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

- Судоводителям напоминают - чтобы выйти на воду, нужно иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Документ должен пройти регистрацию и техническое освидетельствование в подразделениях государственной инспекции по маломерным судам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напоминают судоводителям и о необходимости соблюдать правила безопасности. Помните, перед выходом на водоем нужно запастись спасательными жилетами, сигнальными фонарями, огнетушителями, медицинской аптечкой. Также возьмите с собой теплые вещи, запас воды, еды и топлива.

Не перегружайте маломерное судно. Не выходите на водную акваторию ночью без соответствующего осветительного оборудования и при неблагоприятных погодных условиях. Ни в коем случае нельзя выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения. Сообщите близким о том, куда и на какое время собираетесь.

ИСТОЧНИК KP.RU