Предприниматели Хабаровского края смогут получить льготные кредиты от Сбербанка

12 Май 2020 2020-05-12T11:11:12+03:00

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Новое кредитное предложение от Сбербанка не зависит от количества сотрудников предприятия, а процентная ставка не превысит 2% годовых. Воспользоваться ей смогут предприниматели, компании которых пострадали из- за ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита - до марта 2021.

Как отмечает заместитель председателя правления банка Анатолий Попов, государство и банки продолжают совместно трудиться над разработкой новых мер и специальными программами поддержки российского бизнеса.

- Работающие предприятия в стране - это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей. По нашим подсчетам за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около семи миллионов, - подчеркнул он. - По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 миллиардов рублей, из них на Сбербанк по нашим оценкам придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня.