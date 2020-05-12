2020-05-12T11:09:37+03:00
Общество

Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности

А еще градоначальник посоветовал горожанам равняться на ветеранов - мол, сказали сидеть дома, они и сидят
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасностиМэр Хабаровска призвал кричать об опасностиФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Мэр Хабаровска назвал ситуацию с коронавирусом в городе тревожной. Также он остался недоволен тем, что все праздники полгорода гуляло без масок. Заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина на совещании по поводу сложившейся ситуации отметила, что сейчас в Хабаровском крае коронавирусом болеют 935 человек, 670 из них - в Хабаровске.

- Режим самоизоляции продлен до 1 июня, всем нужно собраться с силами и выдержать его. В выходные подходил к гуляющим людям и интересовался: почему идут без масок и почему не самоизолировались. Внятных ответов не получил. Давал маски из своих запасов, объяснял, увещевал беречься - надевали, благодарили, шли домой, - рассказал Сергей Кравчук.

Градоначальник отметил, что нужно усилить разъяснительную работу. Для этого необходимо увеличить число патрулей, активно привлекать общественные организации, волонтеров - кричать об опасности из каждой радиоточки, с каждого телеэкрана. Он также отметил, что самые дисциплинированные сейчас - это ветераны. Мол, им сказали самоизолироваться, и они сидят дома. Заметим, что среди инфицированных людей старше 65 лет практически нет. Сергей Кравчук посоветовал горожанам равняться на старшее поколение.

К слову, в мэрии отметили, что недостатка в масках в торговой и аптечной сети нет. Однако горожане в ответ сообщают, что цены по-прежнему кусаются, хоть и очень медленно ползут вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику
Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности
Предприниматели Хабаровского края смогут получить льготные кредиты от Сбербанка
Военные еще раз продезинфицировали железнодорожный вокзал в Хабаровске
Еще четыре дежурных детских сада откроют в Хабаровске
Вода поднимется до отметки опасного явления в Хабаровском крае
В ЕАО начали расследовать скрытое уголовное дело
Мошенники под видом выплат самоизолированным обнулили счет хабаровчанки
Акция «100 баллов для победы» проходит онлайн в Хабаровском крае
Новый лес посадят в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 12 мая 2020 года: на излечении 28 пациентов
Сильные дожди ожидаются в Хабаровском крае
В мэрии Хабаровска взялись за оборотные средства бизнеса
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 12 мая 2020 года: умеренный рост заболеваемости
Первые дома, построенные с использованием счетов эскроу, сдадут в Хабаровском крае
В Хабаровске прокуратура проверяет, откуда взялось нефтяное пятно на Амуре
Грабитель нагло забрал сбережения пенсионерки из квартиры в Комсомольске
Тракториста-поджигателя вычислили в Еврейской автономии
Грузовик врезался в столб в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске на утро 12 мая 2020 года: пробки, отключения воды, аварии
Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» закончилась в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 12 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон