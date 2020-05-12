Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности

12 Май 2020 2020-05-12T11:09:37+03:00

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Мэр Хабаровска назвал ситуацию с коронавирусом в городе тревожной. Также он остался недоволен тем, что все праздники полгорода гуляло без масок. Заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина на совещании по поводу сложившейся ситуации отметила, что сейчас в Хабаровском крае коронавирусом болеют 935 человек, 670 из них - в Хабаровске.

- Режим самоизоляции продлен до 1 июня, всем нужно собраться с силами и выдержать его. В выходные подходил к гуляющим людям и интересовался: почему идут без масок и почему не самоизолировались. Внятных ответов не получил. Давал маски из своих запасов, объяснял, увещевал беречься - надевали, благодарили, шли домой, - рассказал Сергей Кравчук.

Градоначальник отметил, что нужно усилить разъяснительную работу. Для этого необходимо увеличить число патрулей, активно привлекать общественные организации, волонтеров - кричать об опасности из каждой радиоточки, с каждого телеэкрана. Он также отметил, что самые дисциплинированные сейчас - это ветераны. Мол, им сказали самоизолироваться, и они сидят дома. Заметим, что среди инфицированных людей старше 65 лет практически нет. Сергей Кравчук посоветовал горожанам равняться на старшее поколение.

К слову, в мэрии отметили, что недостатка в масках в торговой и аптечной сети нет. Однако горожане в ответ сообщают, что цены по-прежнему кусаются, хоть и очень медленно ползут вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU