2020-05-12T11:27:39+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику

Теперь не закрывают подъезды на карантин
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактикуСитуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактикуФото: Правительство ЕАО
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года – по данным на утро в регионе официально подтверждены 190 случаев заражения. Ежедневный прирост заболеваемости составляет порядка пяти процентов.

- Самоизоляция помогла избежать резкого распространения инфекции. В регионе увеличивают охват населения по лабораторным исследованиям. Хорошим подспорьем стало открытие дополнительной лаборатории на базе противотуберкулезного диспансера, и модернизация вирусологической лаборатории на базе «Центра гигиены и эпидемиологии», - рассказал Павел Копылов, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

Отметим также, что в регионе изменили тактику борьбы с инфекцией. На сегодняшний день в области нет закрытых на карантин подъездов. Пока специалисты работают с близкими контактами, чтобы обеспечить локализацию и дальнейшее нераспространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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