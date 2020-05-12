12 Май 2020 2020-05-12T12:01:42+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе 935. Из них 407 человек выздоровели и отправились домой, семь человек скончались вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней, остальные – 536 человека, получают лечение. Напомним, Хабаровский край по-прежнему лидирует среди других дальневосточных регионов по количеству выздоровевших.

- За последние сутки в регионе выявили 42 случая заражения. Темп прироста заболевания в сутки на сегодня составляет 4,4 процента. Столько же за прошедший день выписали из больниц пациентов после выздоровления. Новых летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировали, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в лабораториях края сделали 46 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Обследование на коронавирус прошли 43 тысячи 723 человек. На текущий момент обследовали 3,3 процента от всего населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU