Обстановка в Хабаровском крае 13 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

13 Май 2020 2020-05-13T01:29:02+03:00

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Сегодня, 13 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске небольшой дождь, температура ночью от +6 до +8, днем от +12 до +14, ветер юго-западный 5-11 м/с. На юге края ожидается дождь, температура ночью от +5 до +10, днем от +12 до +17, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах дождь, ночная температура в пределах от -2 до +10, днем от +7 до +17, ветер восточный, северо-западный 6-12 м/с, порывами до 15-20 м/с. На севере прогнозируют осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от -5 до +6, днем от +1 до +12, ветер юго-восточный 7-14 м/с, порывами 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По оценкам гидрологов, закончился процесс вскрытия Амура на пять-шесть дней раньше обычного в Николаевском районе у Николаевска-на-Амуре. На реке Мая наблюдают ледоход. на сегодняшний день поймы на устьевом участке Амура затоплены от села Тахта до лимана, а также на реках Уссури, Катэн на глубину 0,1-0,5 метра. Ранее сообщалось, что на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка пойма подтоплена на глубину 1,2 метра.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU