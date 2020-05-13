Зенитчики отбились от условных диверсантов в Хабаровском крае
Зенитчики отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. По легенде, враг напал на пусковые позиции в Хабаровском крае. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, смоделировали определенную ситуацию. Якобы противник поставил себе цель помешать бойцам уничтожить свои летательные аппараты.
- Когда сигнал о нападении получили, на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления. Далее военнослужащие отработали задачи по отражению нападения, выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Диверсантов в итоге уничтожили. В таком учении бойцы уделили особое внимание слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки. Также отработали навыки боя в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU