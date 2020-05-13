Последний звонок в Хабаровске перенесли

13 Май 2020 2020-05-13T03:34:29+03:00

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Последний звонок в Хабаровске для школьников прозвучит немного позже, чем обычно. Городское управление образования совместно с руководителями школ уже подготовило концепцию торжества. По задумке одно мероприятие проведут посредством интернета и телевидения, второе очное организуют на школьных территориях.

- Работу с хабаровскими телеканалами по проведению единого общегородского «последнего звонка» в эфире уже начали. Также школы сами готовят интернет-версии праздников. Постарались отобрать максимально интересные идеи, чтобы это событие оставило у ребят только приятные воспоминания, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского профильного управления.

К слову, сюрпризы для выпускников готовят директора школ, сотрудники городской администрации и медийные личности. К организации праздника на территории школ вернутся, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU