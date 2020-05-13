Сквер Победы привели в порядок в Биробиджане

13 Май 2020 2020-05-13T02:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане провели работы по благоустройству в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рабочие украсили городские улицы иллюминацией, баннерами и другой тематической атрибутикой. Также благоустроили Сквер Победы.

- В сквере порядок, обновили баннеры, установили новые скамейки ручной ковки, с изображением памятной даты и георгиевской ленты. Здесь же планируют установить тематические урны, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Оценить обновление горожане смогут, как только в городе снимут ограничительные мероприятия. В мэрии надеются, что биробиджанцы по достоинству оценят то, как город украшен, и будут бережно относиться к этой площадке.

Пока в городе продолжает действовать режим самоизоляции. Горожан убедительно просят оставаться дома, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU