Сомнительное мясо задержали на границе Хабаровского края

13 Май 2020 2020-05-13T03:39:34+03:00

У водителя не было ветеринарных документов, да и продукцию он перевозил в антисанитарных условиях

Изменить размер текста: A A

На границе Хабаровского края задержали фургон с партией мяса сомнительного качества. Инцидент случился накануне, 11 мая. Машину ToyoAce остановили сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю на посту ДПС через реку Амур. Во время проверки выяснилось, что в кузове автомобиля находилось мясо крупного рогатого скота (говядина). Оно было охлажденным в полутушах навалом без ветеринарных клейм и без ветеринарных сопроводительных документов.

- Продукцию перевозили в антисанитарных условиях и с нарушением температурного режима. Водитель объяснил, что ехал из Амурской области во Владивосток, а документы он несознательно не оформлял. За рулем фургона был гражданин Узбекистана, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Информацию о подозрительном мясе автоинспекторы передали в управление ветеринарии правительства Хабаровского края. Также в отношении нарушителя инспектор управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО составил акт о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Продукцию поместили на изолированное хранение, по адресу, указанному представителями управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU