2020-05-13T03:39:34+03:00
Общество

Сомнительное мясо задержали на границе Хабаровского края

У водителя не было ветеринарных документов, да и продукцию он перевозил в антисанитарных условиях
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мясо задержали на границе Хабаровского краяМясо задержали на границе Хабаровского краяФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

На границе Хабаровского края задержали фургон с партией мяса сомнительного качества. Инцидент случился накануне, 11 мая. Машину ToyoAce остановили сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю на посту ДПС через реку Амур. Во время проверки выяснилось, что в кузове автомобиля находилось мясо крупного рогатого скота (говядина). Оно было охлажденным в полутушах навалом без ветеринарных клейм и без ветеринарных сопроводительных документов.

- Продукцию перевозили в антисанитарных условиях и с нарушением температурного режима. Водитель объяснил, что ехал из Амурской области во Владивосток, а документы он несознательно не оформлял. За рулем фургона был гражданин Узбекистана, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Информацию о подозрительном мясе автоинспекторы передали в управление ветеринарии правительства Хабаровского края. Также в отношении нарушителя инспектор управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО составил акт о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Продукцию поместили на изолированное хранение, по адресу, указанному представителями управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую дорогу к «дальневосточным гектарам» достроили в Хабаровском крае
Попытка прогнать незнакомца с территории закончилась смертью в Биробиджане
Сбербанк анонсировал еще более выгодные условия по ипотечным кредитам для дальневосточников
Чиновникам в Хабаровском крае указали на ошибки в работе с правовыми актами
Хабаровчанин заплатил за оскорбление соседа 20 тысяч рублей
Подозреваемых в велокражах нашли в Хабаровске
Автобусы все-таки поедут к дачам в Еврейской автономии
Сомнительное мясо задержали на границе Хабаровского края
Сквер Победы привели в порядок в Биробиджане
Последний звонок в Хабаровске перенесли
Зенитчики отбились от условных диверсантов в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 13 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 12 мая 2020 года: всего заражений 935
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 12 мая 2020 года: в борьбе с инфекцией сменили тактику
Навигацию открыли в центральных и северных районах Хабаровского края
Мэр Хабаровска призвал кричать об опасности