2020-05-13T03:48:11+03:00
Общество

Автобусы все-таки поедут к дачам в Еврейской автономии

Старт перевозок назначили на 13 мая
Александр ШТААЛЬ
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Автобусы все-таки поедут к дачам в Еврейской автономииАвтобусы все-таки поедут к дачам в Еврейской автономииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Автобусы все-таки поедут к дачам в Еврейской автономии с 13 мая. Решение приняли на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Однако контролирующие органы обязали мониторить соблюдение санитарных норм на маршрутах. Речь идет о соблюдении в автобусах социальной дистанции, ношении масок и перчаток. Автотранспортные предприятия обязали дезинфицировать салоны автобусов после каждого рейса, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что при выявлении нарушений пассажирских перевозок по дачным маршрутам члены оперштаба оставили за собой право отменить принятое решение. Так как по дачным маршрутам передвигаются в основном люди старшего поколения, то есть те, кто в группе риска. Несоблюдение требований может привести к печальным последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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