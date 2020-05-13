Подозреваемых в велокражах нашли в Хабаровске

13 Май 2020 2020-05-13T06:25:40+03:00

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Полицейские в Хабаровске раскрыли сразу две велокражи. Первое происшествие случилось в подъезде дома по улице Павла Морозова. Неизвестный стащил имущество, оставленное хозяином возле двери квартиры. При этом пострадавший не стал использовать противоугонное средство.

- В этом случае задержали 19-летнего местного жителя. Ущерб потерпевший оценил в 35 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил, когда собирался на велопрогулку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее молодого человека к уголовной ответственности не привлекали. На момент задержания он успел продать имущество знакомому. На сегодняшний день потерпевший уже получил пропажу назад. Второе аналогичное происшествие случилось в доме на улице Фурманова. Ущерб владелец оценил в девять тысяч рублей. По странному стечению обстоятельств и в этом случае подозреваемым оказался 19-летний фигурант, который находился в федеральном розыске. Ранее он попался на автоугоне. Также его привлекали к уголовной ответственности за кражи, угоны машин и хранение наркотиков.

На время разбирательств первого задержанного отпустили под подписку о невыезде, второго водворили в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом. Уголовные дела возбудили по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU