2020-05-13T06:24:32+03:00
Общество

Хабаровчанин заплатил за оскорбление соседа 20 тысяч рублей

При этом деньги с горожанина пришлось взыскивать с помощью приставов
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин заплатил за оскорбление соседа 20 тысяч рублейХабаровчанин заплатил за оскорбление соседа 20 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Хабаровчанин заплатил за оскорбление соседа 20 тысяч рублей. Правда, получить требуемую сумму со сквернослова удалось только с помощью судебных приставов. До этого был суд, истцом на котором выступил обруганный горожанин.

- По предварительной информации, 40-летний хабаровчанин, будучи нетрезвым, в адрес своего соседа высказал унизительные и оскорбительные слова. При этом страшно бранился. После подобного «выступления» оскорбленный сосед подал иск в суд, дабы взыскать компенсацию морального вреда, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд принял сторону истца и постановил - любитель ругаться должен уплатить моральный вред. Однако с деньгами нарушитель не хотел расстаться добровольно, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство. Позже приставам пришлось перейти к более радикальным мерам. Они выяснили, что у должника в банке есть счет, на котором находились деньги. Часть этих средств взыскали в пользу оскорбленного соседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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