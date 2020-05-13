2020-05-13T06:23:52+03:00
Общество

Чиновникам в Хабаровском крае указали на ошибки в работе с правовыми актами

Выяснилось, что в администрации Хабаровского района пропускали важный этап работы
Александр ШТААЛЬ
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Чиновникам в Хабаровском крае указали на ошибки в работе с правовыми актамиЧиновникам в Хабаровском крае указали на ошибки в работе с правовыми актамиФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Чиновникам в Хабаровском крае пришлось отвечать за нарушения в работе с нормативно-правовыми актами. Недочет выявили во время прокурорской проверки. Ее целью было выяснить, соблюдают ли сотрудники администрации Хабаровского района права предпринимателей.

- Выяснилось, что при разработке проектов постановлений администрации района по вопросу предоставления субсидий предпринимателям не проводили оценку регулирующего воздействия. То есть создавали препятствия к своевременному выявлению положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

По итогу проверки главе администрации Хабаровского района внесли представление. Требования, указанные в этом документе, нарушители устранили и приняли постановление «О проведении оценки регулирующего воздействия в отношении нормативных правовых актов, по которым указанная работа не проводилась».

ИСТОЧНИК KP.RU

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