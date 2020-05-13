2020-05-13T06:25:37+03:00
Общество

Попытка прогнать незнакомца с территории закончилась смертью в Биробиджане

Скорую помощь и полицию вызвал сам подозреваемый в совершении тяжкого преступления
Александр ШТААЛЬ
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Попытка прогнать незнакомца с территории закончилась смертью в БиробиджанеПопытка прогнать незнакомца с территории закончилась смертью в БиробиджанеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане полицейским поступил сигнал о том, что во дворе частного дома обнаружен труп. О неприятной находке сообщил сам домовладелец. Он же вызвал скорую. Таинственная история вскоре прояснилась, в центре внимания оказался сам хозяин дома.

- Сначала мужчина говорил, что обнаружил человека с телесными повреждениями, который скончался до приезда скорой помощи. При детальном разборе ситуации он же оказался первым подозреваемым. Домовладелец испугался произошедшего, поэтому не сразу решился на откровенный разговор с правоохранителями, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Выяснилось, что около 12 часов ночи он во дворе своего дома услышал шум и увидел незнакомого мужчину. Незнакомец вел себя неадекватно и, скорее всего, был под действием наркотиков или алкоголя. На просьбу уйти не реагировал, попытался применить силу. Тогда хозяин дома ударил незваного гостя, тот упал. Подозреваемый вызвал ему скорую помощь, но незнакомец скончался до ее приезда. Затем он сам вызвал полицию.

Пострадавшим оказался ранее судимый 42-летний биробиджанец. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача. Собранные материалы по происшествию передали в следственные органы для принятия законного процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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