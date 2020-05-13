13 Май 2020 2020-05-13T06:59:51+03:00

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Первую дорогу к «дальневосточным гектарам» достроили в Хабаровском крае. Она находится в селе Свечино Хабаровского района. Благодаря трассе собственники смогут без проблем добраться к 239 земельным участкам общей площадью 311 гектаров. На строительство из федерального и краевого бюджетов выделили более 140 миллионов рублей.

- Работу на объекте начали в августе 2019 года. Дорожное полотно состоит из двух полос движения. В планах обеспечить инфраструктуру к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском районе. До конца года собираются достроить основную улицу с асфальтобетонным покрытием в жилой застройке села Свечино. Протяженность объекта составит 1,7 километра, - отметили в администрации Хабаровского района.

Отметим также, что продолжается строительство дороги к самой крупной агломерации в крае по количеству компактно расположенных «дальневосточных гектаров» в районе имени Лазо на территории Куликовского сельского поселения. До конца года сделают дорогу общей протяженностью девять километров. Она обеспечит проезд почти к 500 земельным участкам.

ИСТОЧНИК KP.RU