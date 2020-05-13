13 Май 2020 2020-05-13T06:23:06+03:00

Сбербанк анонсировал еще более выгодные условия по ипотечным кредитам для дальневосточников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде снижены на 0,3 процентных пункта

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Клиенты Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» получат дисконт на 0,3 процентных пункта в случае регистрации сделки с 12 мая по 30 июня 2020 года, а максимально возможный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 процентных пункта. Таким образом, снижение ставок по ипотеке Сбербанка в мае составляет до 0,8 процентных пункта.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

квартира в новостройке - от 5,9% годовых, квартира на вторичном рынке - от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

ставка для семей с детьми - 4,7% годовых;

ставка по программе «Господдержка 2020» - 6,1% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

- Проведение сделок с недвижимостью на сегодняшний момент является самым безопасным и удобным за счет сервиса «Электронная регистрация», - отмечает Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка. - Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности. Мы отметили, что спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в шесть раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. А с 12 мая выбор «Электронной регистрации» становится еще более выгодным, так как мы предоставляем скидку на ипотеку для сделок, зарегистрированных в электронном виде. Надеемся, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным.

Найти квартиру, проверить документы, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru