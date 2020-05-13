2020-05-13T09:01:05+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 13 мая 2020 года: в городе 33 случая заражения

Среди пациентов четыре ребенка
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 13 мая 2020 года: в городе 33 случая зараженияСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 13 мая 2020 года: в городе 33 случая зараженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 13 мая 2020 года - всего заражений в городе зафиксировали 33. Среди пациентов четыре ребенка. Состояние большинства заболевших оценивают как удовлетворительное.

- Среди заболевших 48 процентов - люди в возрасте 30-49 лет, старше 50 лет - 33 процентов. При этом чаще всего болеют женщины, их 76 процентов. Пациентов мужского пола 24 процента. Отметим также, что 44 процента выявленных заболевших - это бессимптомные носители инфекции, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Также в мэрии сообщили, что три пациента с пневмонией находятся в реанимационном отделении. У двух из них состояние средней тяжести, у одного подозревают коронавирус.

Всего с 1 марта по 13 мая в городе зарегистрировали 12 тысяч 203 случая ОРВИ и 383 случая пневмонии. За этот же период госпитализировали 271 человека с диагнозом ОРВИ и 334 человека с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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