Перевозчики в Хабаровске подсчитывают убытки

13 Май 2020 2020-05-13T09:00:12+03:00

Финансовые проблемы начались как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков

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Компании, работающие в области пассажироперевозок в Хабаровске, подсчитывают убытки. Финансовые проблемы коснулись как муниципальных, так и коммерческих предприятий. Ситуацию накануне обсудили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- По данным на 12 мая 2020 года, в городе работают 475 единиц пассажирских транспортных средств, что на 191 единицу меньше, чем было до введения в городе режима самоизоляции, - прокомментировал Александр Андрюшин, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. - Сумма недополученных доходов за перевозку пассажиров автобусами по муниципальным маршрутам уже составляет 84,5 миллиона рублей. Убытки электротранспорта (МУП «ГЭТ») составляют 35,4 миллиона рублей.

Нельзя назвать благополучной ситуацию с речными перевозками. Так, с 1 по 11 мая по реке перевезли семь тысяч 265 пассажиров, то есть 82 процента от количества людей, перевезенных в прошлом году. Основные причины здесь действующий режим самоизоляции, суда, вместимостью до 300 пассажиров, отчаливают от пристани с половинной загрузкой, так как на борту нужно соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU