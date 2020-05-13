Такси в Хабаровске проверят на предмет обеззараживания
Мэр Хабаровска берет на контроль дезинфекцию такси. Это необходимая мера, так как такси - это тоже своего рода общественный транспорт, который должен быть безопасным для горожан. Ситуацию по обеззараживанию салонов машин обсудили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.
- Вызывая такси, горожане должны быть уверены, что перевозчик позаботился о безопасности их здоровья. Спрос с владельцев машин должен быть, как и с других транспортников. Нужно срочно проверить, какие меры принимают таксисты для защиты пассажиров от COVID-19, - сказал мэр Сергей Кравчук.
Градоначальник отметил, что поручение обеззараживать салоны такси дали и в Роспотребнадзоре. Речь идет об обработке ручек дверей, внутренних пространств салонов. В ближайшее время планируют организовать выборочную проверку таксомоторов на предмет обеззараживания.
ИСТОЧНИК KP.RU