2020-05-13T08:59:03+03:00
Общество

Такси в Хабаровске проверят на предмет обеззараживания

Ситуацию с дезинфекцией машин мэр берет под свой контроль
Александр ШТААЛЬ
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Такси в Хабаровске проверят на предмет обеззараживанияТакси в Хабаровске проверят на предмет обеззараживанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Хабаровска берет на контроль дезинфекцию такси. Это необходимая мера, так как такси - это тоже своего рода общественный транспорт, который должен быть безопасным для горожан. Ситуацию по обеззараживанию салонов машин обсудили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

- Вызывая такси, горожане должны быть уверены, что перевозчик позаботился о безопасности их здоровья. Спрос с владельцев машин должен быть, как и с других транспортников. Нужно срочно проверить, какие меры принимают таксисты для защиты пассажиров от COVID-19, - сказал мэр Сергей Кравчук.

Градоначальник отметил, что поручение обеззараживать салоны такси дали и в Роспотребнадзоре. Речь идет об обработке ручек дверей, внутренних пространств салонов. В ближайшее время планируют организовать выборочную проверку таксомоторов на предмет обеззараживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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