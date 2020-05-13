13 Май 2020 2020-05-13T11:36:04+03:00

Под овощ отвели больше семи тысяч гектаров сельхозугодий

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Аграрии в Хабаровском крае начали сажать картошку. Под овощ отвели 7,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей. При этом большая часть посевных проходит на дачах и в частных огородах.

- Сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства планируют высадить культуру на площади около одной тысячи гектаров. Первыми работу начали аграрии Хабаровского и имени Лазо районов, которые к 12 мая успели засеять картофелем 203 гектара площадей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что для высадки используют сорта голландской, российской и немецкой селекции. Они хорошо зарекомендовали себя в Хабаровском крае и обеспечивают стабильные урожаи. Речь идет о сортах «Гала», «Адретта», «Зекура», «Сантэ». Поставки в основном организованы из семеноводческих хозяйств Тюменской области и Приморья. Собирать урожай картофеля аграрии планируют в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU