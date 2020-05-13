2020-05-13T11:35:02+03:00
Общество

В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов

Пока происшествия разрешились вполне благополучно, но последователей предупреждают о возможной опасности
Александр ШТААЛЬ
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В лесах ЕАО первые случаи исчезновения сборщиков дикоросовВ лесах ЕАО первые случаи исчезновения сборщиков дикоросовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов в 2020 году. Происшествия благополучно разрешились, однако спасатели опасаются, что впереди, возможно, еще много работы, связанной именно с поиском людей. Причина тому - это традиционные для конца весны походы в лес за черемшой, шишками и ягодами.

- Немногие сборщики дикоросов заранее узнают о погодных условиях, принимают во внимание действующие в большинстве районов области классы пожарной опасности. Кроме того, люди не берут с собой необходимые в лесу вещи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МС России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят сообщать родным и близким перед походом в лес, куда именно вы идете. Также информацию о своем маршруте желательно предоставить в ближайшие спасательные подразделения или главе муниципального образования. Обязательно берите с собой заряженный телефон, карту и компас. Заранее уточните погоду. Это минимум того, что нужно сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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