В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов
В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов в 2020 году. Происшествия благополучно разрешились, однако спасатели опасаются, что впереди, возможно, еще много работы, связанной именно с поиском людей. Причина тому - это традиционные для конца весны походы в лес за черемшой, шишками и ягодами.
- Немногие сборщики дикоросов заранее узнают о погодных условиях, принимают во внимание действующие в большинстве районов области классы пожарной опасности. Кроме того, люди не берут с собой необходимые в лесу вещи, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МС России по ЕАО.
Жителей области убедительно просят сообщать родным и близким перед походом в лес, куда именно вы идете. Также информацию о своем маршруте желательно предоставить в ближайшие спасательные подразделения или главе муниципального образования. Обязательно берите с собой заряженный телефон, карту и компас. Заранее уточните погоду. Это минимум того, что нужно сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU