В ЕАО не смогут смягчить режим самоизоляции

13 Май 2020 2020-05-13T11:33:25+03:00

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В Еврейской автономии не смогут смягчить режим самоизоляции. В адрес правительства региона со стороны территориального управления Роспотребнадзора поступили рекомендации, суть которых сводится к сохранению всех действующих ограничительных мер.

- При принятии решения учитывали методические рекомендации, разработанные Роспотребнадзором и согласованные с Правительством РФ. В документах четко определены критерии, когда тот или иной субъект может пойти на смягчение режима самоизоляции, - прокомментировал Павел Копылов, главный санитарный врач ЕАО.

На сегодняшний день Еврейская автономия не входит в ТОП-11 регионов, которые могут смягчить ограничительные меры. Причина тому превышение основного коэффициента распространения инфекции. Ежедневный прирост заболеваемости составляет порядка пяти процентов.

Жителям региона напоминают, чтобы долгожданное смягчение режима случилось как можно быстрее, необходимо соблюдать режим самоизоляции, правила социального дистанцирования, масочный режим в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU