В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику
В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику. Обновление машин краевых учреждений лесного хозяйства и лесничеств провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Работы выполнили с целью повышения качества мероприятий по воспроизводству лесных массивов.
- Новую спецтехнику собираются использовать на площади 62 тысячи гектаров во время подготовительных работ по лесовосстановлению. Речь идет об обработке почвы под посев и посадку, уходе за лесами, - рассказали в краевом управлении лесами.
Технику передадут в лесхозы Нанайского, Комсомольского, Хабаровского, Ульчского районов, а также в КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов». Напомним, в прошлом году купили для краевых государственных учреждений 36 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе два бульдозера, четыре колесных и четыре гусеничных трактора для проведения мероприятий по воспроизводству лесов.
ИСТОЧНИК KP.RU