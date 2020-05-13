2020-05-13T11:32:12+03:00
Общество

В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику

Обновление технической базы провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»
Александр ШТААЛЬ
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В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехникуВ лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехникуФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику. Обновление машин краевых учреждений лесного хозяйства и лесничеств провели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Работы выполнили с целью повышения качества мероприятий по воспроизводству лесных массивов.

- Новую спецтехнику собираются использовать на площади 62 тысячи гектаров во время подготовительных работ по лесовосстановлению. Речь идет об обработке почвы под посев и посадку, уходе за лесами, - рассказали в краевом управлении лесами.

Технику передадут в лесхозы Нанайского, Комсомольского, Хабаровского, Ульчского районов, а также в КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов». Напомним, в прошлом году купили для краевых государственных учреждений 36 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе два бульдозера, четыре колесных и четыре гусеничных трактора для проведения мероприятий по воспроизводству лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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