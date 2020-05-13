Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края оформление кредитов в режиме онлайн

13 Май 2020 2020-05-13T11:31:14+03:00

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РСХБ запустил новый сервис для клиентов - физических лиц, позволяющий заключить кредитный договор и получить потребительский кредит, не выходя из дома. Оформить кредит клиенты смогут, заполнив заявку в интернет-банке или мобильном приложении и дождавшись сообщения об одобрении. Услуга доступна также клиентам, ранее подававшим заявку в офисе банка и получившим положительное решение о выдаче кредита. Денежные средства будут зачислены на счет в течение одного рабочего дня.

После одобрения нужно подтвердить свое согласие на оформление кредита в интернет-банке или мобильном приложении, ознакомиться с пакетом документов по кредитной сделке и подтвердить заключение договора SMS-паролем.

Сумма кредита для дистанционного получения составляет от 30 тысяч рублей. Сроки - от 6 до 84 месяцев, а процентная ставка - от 8,5% годовых.

- Мы непрерывно повышаем удобство и функциональность своих дистанционных каналов, чтобы клиенты могли перейти на полностью удаленное взаимодействие с Россельхозбанком. Теперь без посещения офиса можно не только оставить заявку на кредит, но и непосредственно получить денежные средства на свой счет, - отметил заместитель председателя правления РСХБ Олег Овсяницкий.

В начале апреля количество оформленных онлайн через мобильное приложение РСХБ и интернет-банк заявок на потребительские кредиты выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем и мартом. Клиенты, соблюдая рекомендованный режим пребывания дома, активно пользовались и продолжают пользоваться всеми возможностями банка дистанционно.

- Основной рост заявок в онлайн-каналах по потребительским кредитам наблюдается среди наших действующих клиентов, находящихся на зарплатном обслуживании. Мы связываем это, прежде всего, с тем, что зарплатные клиенты чаще остальных пользуются всеми онлайн-сервисами банка, в том числе кредитными продуктами - это удобно и быстро, - добавил Олег Овсяницкий.

За апрель 2020 года общий рост заявок в онлайн-каналах Россельхозбанка - сайт www.rshb.ru, мобильное приложение РСХБ и интернет-банк - составил 20% по сравнению с мартом.