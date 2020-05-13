2020-05-13T11:26:56+03:00
Общество

Гранты на благоустройство дворов распределили в Хабаровске

В этом году собираются привести в порядок 90 объектов
Александр ШТААЛЬ
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Гранты на благоустройство дворов распределили в ХабаровскеГранты на благоустройство дворов распределили в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске распределили муниципальные гранты на ремонт дворов. В списке на обновление 90 объектов. При этом решению финансового вопроса не помешала даже пандемия. Всего на помощь от муниципалитета поступило 106 заявок.

- При распределении грантов учитывали готовность управляющих компаний и ТСЖ профинансировать более половины общей стоимости работ, - уточнил Антон Кириченко, заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ. - Например, один из победителей вложил в свой проект 2,2 миллиона рублей - денег собственников, то есть 82 процента от стоимости работ. Сумма гранта 490 тысяч рублей. На эти деньги построят во дворе дома 34 по улице Панфиловцев футбольно-баскетбольную площадку.

К слову, хабаровчанам больше всего хочется видеть в своих дворах именно новые детские и спортивные площадки. Обладатели грантов в ближайшее время начнут заключать договоры с подрядчиками и приступят к выполнению работ. Оценивать их качество собственники будут совместно со специализированной организацией, осуществляющей технический надзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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