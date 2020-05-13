Будущий отец в Хабаровском крае стащил из магазина алкоголь для праздника

13 Май 2020 2020-05-13T11:32:30+03:00

По версии следствия, он успел вынести продукции на 12 тысяч рублей

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Жителя Хабаровского района подозревают в краже алкоголя из магазина. Неоплаченную исчезнувшую продукцию выявили во время проверки. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Разобраться в ситуации попросила директор продуктового магазина самообслуживания.

- По обращению провели проверку и выяснили, что к произошедшему причастен ранее судимый за кражу 27-летний житель села Дружба. Он рассказал полицейским, что готовится стать отцом, а алкоголем запасался для празднования рождения отпрыска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, фигурант в течение 10 дней приходил в магазин, незаметно для сотрудников похищал с прилавка алкогольную продукцию и выходил, не оплачивая ее. Складировал спиртное в гараже частного подворья. Сейчас в отношении него расследуют очередное уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU