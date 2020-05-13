Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 13 мая 2020 года: число заражений превысило тысячу

13 Май 2020 2020-05-13T12:29:45+03:00

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 13 мая 2020 года - общее число заражений составило одну тысячу 23 случая. Из них вылечились 421 человек, то есть 41 процент от общего числа заболевших. Напомним, Хабаровский край по-прежнему лидирует по количеству излечившихся от новой коронавирусной инфекции среди дальневосточных регионов.

- За последние сутки в регионе выписались из больниц 14 пациентов, зарегистрировали 46 новых случаев заболевания, среди них хабаровчане, а также жители Хабаровского и Охотского районов. Сейчас лечение получают 595 пациентов. Из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе девять на ИВЛ, - рассказали в краевом минздраве.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, пять пациентов старше 65 лет, девять детей в возрасте от одного года до 14 лет и два подростка 15 и 17 лет. Среди новых пациентов 40 людей - это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU