Обстановка в Хабаровском крае 14 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

14 Май 2020 2020-05-14T05:23:54+03:00

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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 14 мая опасных и неблагоприятных метеоявлений не будет. В Хабаровске ожидается небольшой дождь, ночная температура воздуха от +4 до +6, дневная от +17 до +19, ветер восточный 5-10 м/с. На юге края без существенных осадков, температура ночью от +2 до +7, днем от +17 до +23, ветер восточный 7-12 м/с. Небольшие дожди прогнозируют в центральных районах, температура ночью от -2 до +8, днем от +8 до +20, ветер восточный 5-14 м/с. Осадки будут на севере края, в основном дождь и мокрый снег, температура ночью от -4 до +6, днем от +1 до +15, ветер восточный, северо-восточный 7-14 м/с, порывами 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По прогнозам гидрологов, в Вяземском районе в бассейне реки Подхоренок выпало 5-17 миллиметров осадков. Прогноз уровней у поселка Дормидонтовка от 12 мая сохраняется, то есть 14-16 мая вода может подняться до 530-580 сантиметров, неблагоприятным явление считается на отметке в 550 сантиметров, опасным - на отметке 620 сантиметров. Имеется вероятность подтопления огородов, линий связи.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU