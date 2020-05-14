В Хабаровске будут судить за взятку сотрудника РЖД

14 Май 2020 2020-05-14T05:16:01+03:00

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В Хабаровске под суд пойдет предприниматель, которого обвиняют в даче взятки. Получателем вознаграждения стал заместитель начальника железнодорожной станции «Хабаровск-II» по грузовой и коммерческой работе. Речь идет о сумме в 12,5 миллиона рублей.

- По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы фигурант платил за то, что организация выгрузки груза из вагонов на подъездных путях обойдется без проверок вагонов. В частности это касалось соответствия перевозимого груза согласно оплаченному тарифу на его перевозку, а также приоритетной маневровой работы по подаче (уборке) порожних и груженных вагонов, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России по Хабаровскому краю.

Также предпринимателю инкриминируют дачу взятки в 2018 году бывшему маневровому диспетчеру станции «Хабаровск-II». Вознаграждение в 31 тысячу рублей полагалось за ускорение маневровой работы по подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Сейчас материалы дела находятся на рассмотрении в суде. Расследование уголовных дел в отношении взяткополучателей продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU