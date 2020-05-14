2020-05-14T05:14:51+03:00
Общество

Начало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросом

Тем не менее проводят комплексные подготовительные мероприятия
Александр ШТААЛЬ
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Начало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросомНачало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросомФото: Александр ГЛУЗ
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Начало работы детской железной дороги в Хабаровске пока под вопросом. Дату старта определят позже с учетом эпидемиологической обстановки. Тем не менее сотрудники проводят комплексные подготовительные мероприятия перед началом летнего сезона.

- Сейчас вместо деревянных шпал укладывают железобетонные, благоустраивают и озеленяют территории. На сегодняшний день высадили полтора десятка кедров, обновили кровли летней эстрады, заканчивают ремонт общежития, в котором созданы комфортные условия для проживания юных железнодорожников, приезжающих на летнюю практику из других регионов, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Также в мастерских готовят к сдаче класс робототехники, а после косметического ремонта в учебном корпусе установят новое оборудование. Дети смогут учиться с помощью интерактивной доски, компьютеров, столов для работы с техникой. Еще внедрят 3D-моделирование. Для этого установили два 3D-принтера и комплект необходимых для работы программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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