14 Май 2020 2020-05-14T05:14:01+03:00

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Парки и скверы обновят в Хабаровске по нацпроекту «Жилье и городская среда». В планах привести в порядок пять общественных площадок. В краевой столице обновят парк по улице Мате Залки в районе остановки «Красная речка» и центральный парк «Динамо», расположенный в центре города. Благоустроят три сквера по улицам Сергеевской, на пересечении улиц Металлистов и Забайкальской и по улице Стрельникова.

- На этих территориях появятся пешеходные дорожки, системы освещения, скамейки, обновят грунт и посадят газон. В скверах установят детские зоны, а в некоторых местах площадки для воркаута, - пояснили в краевом министерстве ЖКХ.

Всего на благоустройство территорий в регионе потратят 398 миллионов рублей. Деньги освоят на работах в 54 населенных пунктах. Первые работы по созданию комфортной городской среды уже начались. Например, в поселке Переяславка района имени Лазо реконструируют сразу три объекта - площадь перед домом культуры, территорию у памятного знака авиаторам возле Дома офицеров и прилегающую к нему пешеходную зону. Работы идут в селе Полетное, где вскоре обновят площадь для сценических и культурно-массовых мероприятий, отремонтируют и зону отдыха по улице Специалистов, а также Аллею любви по улице Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU