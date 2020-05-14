Прокуратура выявила лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае

14 Май 2020 2020-05-14T05:12:08+03:00

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Прокуратура нашла лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае. Таков результат проверки в администрации Солнечного района. Ее затеяли с целью узнать, как органы местного самоуправления исполняют возложенные на них обязанности.

- По итогу проверки выявили противоречащий федеральному законодательству нормативный правовой акт. Так, постановлением администрации сельского поселения «Село Эворон» от 1 декабря 2012 утвержден административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля в селе, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Между тем сельские поселения указанными полномочиями не наделены. Это прописано в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В итоге прокурор внес протест на незаконный нормативный правовой акт. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Как результат, постановление администрации поселения отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU