2020-05-14T05:12:08+03:00
Общество

Прокуратура выявила лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае

При проверке обнаружили незаконный нормативный правовой акт
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Прокуратура нашла лишние полномочия у чиновников в Хабаровском краеПрокуратура нашла лишние полномочия у чиновников в Хабаровском краеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура нашла лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае. Таков результат проверки в администрации Солнечного района. Ее затеяли с целью узнать, как органы местного самоуправления исполняют возложенные на них обязанности.

- По итогу проверки выявили противоречащий федеральному законодательству нормативный правовой акт. Так, постановлением администрации сельского поселения «Село Эворон» от 1 декабря 2012 утвержден административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля в селе, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Между тем сельские поселения указанными полномочиями не наделены. Это прописано в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В итоге прокурор внес протест на незаконный нормативный правовой акт. Документ был рассмотрен и удовлетворен. Как результат, постановление администрации поселения отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министра образования назначили в Хабаровском крае
В Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения
Три четверти жителей Хабаровского края одобрили меры соцподдержки, предложенные президентом
В Хабаровске приступают к ремонтам на теплосетях города
Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в Хабаровске
Прокуратура выявила лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае
Парки и скверы обновят в Хабаровске по нацпроекту
Начало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросом
Юбилейная «Ночь в музее» в Хабаровске пройдет в режиме онлайн
В Хабаровске будут судить за взятку сотрудника РЖД
В Законодательной думе Хабаровского края обсудили последствия режима самоизоляции
Обстановка в Хабаровском крае 14 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 13 мая 2020 года: число заражений превысило тысячу
Будущий отец в Хабаровском крае стащил из магазина алкоголь для праздника
Гранты на благоустройство дворов распределили в Хабаровске
В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику
В ЕАО не смогут смягчить режим самоизоляции
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края оформление кредитов в режиме онлайн
В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов