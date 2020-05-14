Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в Хабаровске

14 Май 2020 2020-05-14T05:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Хабаровска захотела продать игровую приставку. Для этого она разместила объявление о продаже телевизора и игровой приставки в интернете. Вскоре появилась покупательница, которая внесла предоплату - три тысячи рублей, написала расписку, что остаток требуемой суммы вернет в течение месяца.

- Месяц прошел, но денег владелица техники так и не получила, связаться с покупательницей у нее не получилось. Тогда она обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 60 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре покупательницу задержали. Это была 23-летняя горожанка, которая в прошлом уже имела проблемы с законом в связи с имущественными видами преступлений. Полицейские выяснили, что похищенное имущество подозреваемая продала, а деньги потратила на личные нужды. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество», технику разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU