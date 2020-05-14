2020-05-14T05:10:37+03:00
Происшествия

Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в Хабаровске

Пострадавшей стороной оказалась владелица игровой приставки и телевизора
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в ХабаровскеПродажа в рассрочку обернулась уголовным делом в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жительница Хабаровска захотела продать игровую приставку. Для этого она разместила объявление о продаже телевизора и игровой приставки в интернете. Вскоре появилась покупательница, которая внесла предоплату - три тысячи рублей, написала расписку, что остаток требуемой суммы вернет в течение месяца.

- Месяц прошел, но денег владелица техники так и не получила, связаться с покупательницей у нее не получилось. Тогда она обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 60 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре покупательницу задержали. Это была 23-летняя горожанка, которая в прошлом уже имела проблемы с законом в связи с имущественными видами преступлений. Полицейские выяснили, что похищенное имущество подозреваемая продала, а деньги потратила на личные нужды. В отношении нее возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество», технику разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министра образования назначили в Хабаровском крае
В Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения
Три четверти жителей Хабаровского края одобрили меры соцподдержки, предложенные президентом
В Хабаровске приступают к ремонтам на теплосетях города
Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в Хабаровске
Прокуратура выявила лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае
Парки и скверы обновят в Хабаровске по нацпроекту
Начало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросом
Юбилейная «Ночь в музее» в Хабаровске пройдет в режиме онлайн
В Хабаровске будут судить за взятку сотрудника РЖД
В Законодательной думе Хабаровского края обсудили последствия режима самоизоляции
Обстановка в Хабаровском крае 14 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 13 мая 2020 года: число заражений превысило тысячу
Будущий отец в Хабаровском крае стащил из магазина алкоголь для праздника
Гранты на благоустройство дворов распределили в Хабаровске
В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику
В ЕАО не смогут смягчить режим самоизоляции
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края оформление кредитов в режиме онлайн
В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов