2020-05-14T05:42:46+03:00
Общество

В Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения

Специальный отряд быстрого реагирования создали 13 мая 1993 года
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения ФОТО: ВО ВНГ РФВ Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения ФОТО: ВО ВНГ РФ
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В Хабаровске отметили 27-летие специального отряда быстрого реагирования. Более привычное название СОБР. Его создали 13 мая 1993. Сегодня это элитное спецподразделение входит в структуру Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

- Среди задач бойцов СОБРа силовая поддержка оперативных мероприятий, ликвидация незаконных вооруженных формирований, проведение мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение преступлений террористического характера, - рассказали в пресс-службе ВО ВНГ РФ.

Бойцы элитного подразделения ездили в командировки на Северный Кавказ. Офицеров спецподразделения отметили госнаградами и орденами. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации лейтенант милиции Сергей Орлов. Его имя присвоили школе №1 в поселке Березовка в Хабаровске. На торжественной церемонии присутствовал сын погибшего близ чеченского селе Гехи бойца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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