Без крыши над головой осталась погорелица в ЕАО

14 Май 2020 2020-05-14T06:23:46+03:00

Без крыши над головой осталась домовладелица в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Еврейской автономии в минувшие сутки, 13 мая, пожарные отправились тушить пожар в поселке Песчаное. Здесь загорелся двухквартирный деревянный дом. Очаг возгорания находился в нежилой части постройки.

- Домовладелица проснулась от треска, увидела огонь и вызвала огнеборцев. Огонь по ветхим перекрытиям распространился на крышу дома. Огнеборцы действовали оперативно и слаженно: локализовали пламя, не допустив его переброса на жилую часть дома, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Крышу в жилой части дома спасти, увы, не удалось. Во время происшествия никто не пострадал. Пока возможной причиной возгорания назвали поджог. Специалисты проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего, оценивают причиненный пламенем ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU