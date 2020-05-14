В Законодательной думе Хабаровского края обсудили последствия режима самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T05:09:47+03:00

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Рабочее совещание с участием представителей региональных министерств соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и спорта состоялось накануне в краевом парламенте. Темой собрания стали социально-культурные последствия кризиса, связанного с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа. Первым слово взял краевой министр здравоохранения Александр Витько.

Он рассказал, что в регионе развернута работа пяти лабораторий по работе с тестами на наличие коронавирусной инфекции. Обследование прошли около 27 тысяч человек. Ежедневно исследуется более 750 проб. Проблем с обеспечением тест-системами в крае нет.

Подготовлено 676 инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией при нормативе 658, 559 из них обеспечены кислородом, что также больше норматива. В наличии 90 аппаратов ИВЛ, но в целях минимизации рисков поломок при интенсивной работе требуется ускорить сроки и увеличить объем централизованной поставки аппаратов ИВЛ. В крае расширяется штат специалистов, которые могут быть задействованы при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина, медицинские работники, участвующие в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, получают надбавки. Помимо федеральных средств выделено 237 миллионов рублей из краевого бюджета на стимулирующие выплаты для врачей-эпидемиологов, специалистов лабораторий и ряда других категорий работников здравоохранения, также участвующих в работе, связанной с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения, медицинскую помощь в крае получают все нуждающиеся.

В свою очередь о вкладе краевых парламентариев в дело решения проблем, связанных с пандемией, рассказала председатель комитета думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова. Она отметила, что депутатами был организован сбор средств на покупку дезрастворов и средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения. Часть уже закуплена и отправлена в больницы.

- Я присоединяюсь ко всем добрым словам благодарности медицинским работникам за то, что вы сегодня держите непростой рискованный передний фронт, - подвела итог встрече спикер думы Ирина Зикунова. - Понимаю, что сегодня много вопросов организации и маневренности в этих обстоятельствах, чтобы соблюсти изоляционные правила и заниматься обеспечением медицинской помощи. Желаю здоровья работникам здравоохранения и всем жителям края, чтобы этот тяжелый период закончился, и мы вышли из него с пониманием того, как должна сложиться наша дальнейшая жизнь, чтобы избежать подобных рисков, чтобы медицина работала на здоровьесбережение нашего человеческого капитала.