Юбилейная «Ночь в музее» в Хабаровске пройдет в режиме онлайн

14 Май 2020 2020-05-14T05:06:32+03:00

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Юбилейная, десятая по счету акция «Ночь в музее» пройдет в онлайн-формате 18 мая 2020 года. В 22:00 музей имени Гродекова приглашает всех желающих присоединиться к акции в официальном аккаунте музея в Instagram.

Друзей и подписчиков организаторы порадуют разнообразной программой. В прямом эфире можно будет посетить «Аквариумы музея Амура», пройтись по музейным фондам и поиграть в загадки, познакомиться с музыкальными инструментами выставки «Как в лучших домах» и послушать, как звучат экспонаты в музее «Мир говорящих машин».

В историческом корпусе Гродековского музея в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, пройдет небольшой спектакль по страницам музейной повести «Сережкина война» в исполнении Ирины Батраченко.

Блогер Валентина Алексенко в прямом эфире приготовит старинное блюдо по архивным рецептам.

Любителей пеших прогулок ждет экскурсия под открытым небом и знакомство с экспонатами парковой зоны. И, конечно, будет много живой музыки от хабаровских кавер-групп.

- Мы впервые проводим «Ночь в музее» в онлайн-формате. Накануне, 16 мая, будем участвовать в виртуальной перекличке музеев-участников масштабной акции «Ночь музеев». Виртуальность - это часть новой реальности. Мы это принимаем. Понимаем, что, возможно, будут какие-то шероховатости, надеемся на понимание нашей аудитории. Приглашаем друзей, наших подписчиков, всех желающих на нашу новую «Ночь», - рассказал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.

ИСТОЧНИК KP.RU