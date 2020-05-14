В Хабаровске приступают к ремонтам на теплосетях города

14 Май 2020 2020-05-14T05:34:12+03:00

В связи с этим движение по некоторым дорогам будет ограничено

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На следующей неделе Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») в соответствии с утвержденным графиком приступают к проведению ремонтов на тепловых сетях краевой столицы и предупреждают хабаровчан об изменениях в транспортных схемах города.

Так, в период с 20 мая по 31 октября в районе перекрестка улиц Малиновского и Панфиловцев (от дома №33 по улице Малиновского до дома №29 по улице Панфиловцев) запланировано проведение ремонтных работ тепловой сети с переносом автобусных остановок «Автопарк» и «Панфиловцев».

Ограничение движения также произойдет в районе дома №4/1 по улице Слободская в сторону улицы Гамарника по первой полосе в связи с ремонтом тепловой сети, расположенной на данном участке.

С 18 по 24 мая энергетики проведут ремонт оборудования котельной «Некрасовская» и гидравлические испытания трубопроводов поселков Некрасовка и Дружба. В это время у жителей данных поселков будет ограничено горячее водоснабжение. За период отсутствия горячей воды во время испытаний Хабаровские тепловые сети сделают перерасчет в квитанциях за июнь-июль 2020 года.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции. Энергетики подчеркивают, что данные ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящей зиме, и просят жителей Хабаровска с пониманием отнестись к временным коммунальным неудобствам и сообщать о замеченных порывах на участках магистральных сетей в зоне проведения ремонтов и испытаний по телефону диспетчерской службы: 8 (4212) 36-35-16.

Во время ремонтов и гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными: при обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте.