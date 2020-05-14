Три четверти жителей Хабаровского края одобрили меры соцподдержки, предложенные президентом

14 Май 2020 2020-05-14T05:32:42+03:00

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По данным ВЦИОМ, 75% граждан положительно отнеслись к мерам социальной поддержки населения, предложенным президентом Владимиром Путиным в ходе обращения 11 мая. При этом так или иначе о выступлении слышали 88% опрошенных.

В ходе обращения 11 мая Владимир Путин анонсировал ряд инициатив, предпринимаемых федеральными властями для социальной поддержки населения. Наибольший общественный резонанс вызвало предложение главы государства о единовременной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 15 лет, суммы в 10 тысяч рублей в качестве государственной поддержки. Как отмечают во ВЦИОМ, эту инициативу поддержали 95% опрошенных. Несколько меньше, 93%, поддержали решение о двукратном размере увеличения пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Замыкает тройку лидеров с рейтингом в 92% - предложение о выплате пособия в 5000 рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трех лет. Эти деньги семьи будут получать три месяца - с апреля по июнь.

В Хабаровском крае решения главы государства уже начали воплощать в жизнь. Так, число семей, в которых теперь удвоится пособие по уходу за ребенком, превысит 3000.

- Социальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Хабаровском крае назначают неработающим гражданам. Его величина зависит, в том числе, от районного коэффициента. Так, в Хабаровске оно вырастет до 6751 рубля в месяц, а в Охотске - до 10802 рублей. Дополнительные расходы из федерального бюджета составят около 52 миллионов рублей в месяц, - сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Помимо этого все семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября.

Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса, по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%. Большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, считают 67% наших соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU