Министра образования назначили в Хабаровском крае

14 Май 2020 2020-05-14T05:52:03+03:00

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Министра образования и науки назначили в Хабаровском крае. Распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Фургал. Ведомство будет возглавлять Виктория Хлебникова. Об этом сообщили в региональном минобре.

Для справки

Виктория Георгиевна Хлебникова родилась 20 марта 1967 года в селе Бабстово Еврейской автономной области. Она работает в сфере образования с 1995 года. В прошлом учитель истории, трудилась в школе №84 в Хабаровске. В этом же учреждении была в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

В управление образования комитета по социальным вопросам администрации Хабаровска перешла в 2000 году работала. Семь лет спустя стала сотрудником министерства образования и науки края. С сентября 2018 года заняла должность заместителя министра. С января 2020 года исполняла обязанности руководителя министерства. Имеет нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ», благодарности и почетные грамоты губернатора края.

ИСТОЧНИК KP.RU