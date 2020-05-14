2020-05-14T05:52:03+03:00
Общество

Министра образования назначили в Хабаровском крае

Возглавлять ведомство будет Виктория Хлебникова
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Министра образования назначили в Хабаровском крае ФОТО: Минобр Хабаровского краяМинистра образования назначили в Хабаровском крае ФОТО: Минобр Хабаровского края
Изменить размер текста:

Министра образования и науки назначили в Хабаровском крае. Распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Фургал. Ведомство будет возглавлять Виктория Хлебникова. Об этом сообщили в региональном минобре.

Для справки

Виктория Георгиевна Хлебникова родилась 20 марта 1967 года в селе Бабстово Еврейской автономной области. Она работает в сфере образования с 1995 года. В прошлом учитель истории, трудилась в школе №84 в Хабаровске. В этом же учреждении была в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

В управление образования комитета по социальным вопросам администрации Хабаровска перешла в 2000 году работала. Семь лет спустя стала сотрудником министерства образования и науки края. С сентября 2018 года заняла должность заместителя министра. С января 2020 года исполняла обязанности руководителя министерства. Имеет нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ», благодарности и почетные грамоты губернатора края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министра образования назначили в Хабаровском крае
В Хабаровске отметили 27-летие элитного подразделения
Три четверти жителей Хабаровского края одобрили меры соцподдержки, предложенные президентом
В Хабаровске приступают к ремонтам на теплосетях города
Продажа в рассрочку обернулась уголовным делом в Хабаровске
Прокуратура выявила лишние полномочия у чиновников в Хабаровском крае
Парки и скверы обновят в Хабаровске по нацпроекту
Начало работы детской железной дороги в Хабаровске под вопросом
Юбилейная «Ночь в музее» в Хабаровске пройдет в режиме онлайн
В Хабаровске будут судить за взятку сотрудника РЖД
В Законодательной думе Хабаровского края обсудили последствия режима самоизоляции
Обстановка в Хабаровском крае 14 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 13 мая 2020 года: число заражений превысило тысячу
Будущий отец в Хабаровском крае стащил из магазина алкоголь для праздника
Гранты на благоустройство дворов распределили в Хабаровске
В лесничества Хабаровского края привезли новую спецтехнику
В ЕАО не смогут смягчить режим самоизоляции
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края оформление кредитов в режиме онлайн
В лесах ЕАО зафиксировали первые случаи исчезновения сборщиков дикоросов