2020-05-14T08:27:22+03:00
Общество

Полигон с древесными отходами потушили в Хабаровском крае

Происшествие случилось в Советско-Гаванском районе
Александр ШТААЛЬ
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Полигон с древесными отходами потушили в Хабаровском краеПолигон с древесными отходами потушили в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Площадку с древесными отходами потушили в Хабаровском крае. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 9 мая 2020 года. На помощь огнеборцы отправились в поселок Лесозаводск-20. По прибытии они увидели, что горят остатки деревообработки на полигоне.

- Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В его тушении задействовали 36 человек и 12 единиц техники. Вместе с пожарными расчетами на месте работали сотрудники предприятия с применением бульдозерной и инженерной техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сложностью в тушении пожара были большой объем горючей нагрузки и глубина залегания очагов горения и тления опилок. Для их ликвидации огнеборцам приходилось разгребать опилки и использовать специальные стволы для проливки нижних слоев водой. Усмирить пламя смогли только 13 мая. Пока причиной столько крупного пожара назвали неосторожность при обращении с огнем. Административные разбирательства проводят в отношении руководства предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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