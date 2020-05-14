Трудовую смену для детей отменили в Хабаровске

14 Май 2020 2020-05-14T08:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске решили отменить летнюю трудовую смену для детей. Пока речь идет об одном периоде, когда ребята не выйдут на помощь городу. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Этим летом в краевой столице запланировали работу для 129 трудовых отрядов старшеклассников. Занять в ней собираются одну тысячу 949 подростков от 14 до 18 лет, - рассказала Дарья Белова, главный специалист городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Подростки будут трудиться на социально значимых объектах города, заниматься благоустройством дворов, парков и скверов. Их также задействуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на жилмассивах, дети будут оказывать социальную помощь пожилым хабаровчанам и людям, нуждающимся в поддержке. Еще один вид занятости несовершеннолетних - это обучение горожан «серебряного возраста» компьютерной грамотности. Планы реализуют при условии снятия ограничений на массовые мероприятия, установленные из-за пандемии COVID-19.

С условием корректировок графика первая летняя трудовая смена пройдет с 1 по 24 июля, а вторая - с 27 июля по 19 августа. Оплата труда для подростков останется на уровне прошлого года, то есть три тысячи 300 рублей за 18 дней смены. По вопросам участия в трудовой смене, пожалуйста, обращайтесь в МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи», телефон 46-70-61 и в городское управление по делам молодежи и социальным вопросам, телефон 40-89-91.

ИСТОЧНИК KP.RU