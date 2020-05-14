14 Май 2020 2020-05-14T08:25:14+03:00

На месте аварии в Хабаровске нашли разбитую машину без водителя Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 13 мая, случилась жуткая авария. Такой вывод можно сделать, если посмотреть на фотографию в хлам разбитой машины. По версии автоинспекторов, автомобиль Toyota Progres двигалась по улице Воронежской в сторону улицы Совхозной. Водитель, по всей видимости, не справился с управлением и выехал с дороги. Потом его машина опрокинулась, при этом повредила дорожный знак и металлическую ограду в районе дома №86 на улице Воронежской.

- Пока установить личность водителя не удалось. Он скрылся с места аварии. Однако в салоне находился пассажир, которому понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, болевой синдром, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы. Также выяснили, что он был нетрезв, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят не садиться за руль в нетрезвом виде, соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU