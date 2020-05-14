14 Май 2020 2020-05-14T08:29:49+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 мая 2020 года: число заражений 35 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 14 мая 2020 года - всего случаев заражения в городе 35. Из них четыре ребенка. Среди пациентов 25 человек - комсомольчане. У большинства заболевших состояние удовлетворительное.

Три пациента с пневмонией сейчас находятся в реанимационном отделении. У двух из них состояние средней тяжести, у одного подтвержден коронавирус. Состояние третьего пациента тяжелое, у него также подтвержден COVID-19, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день заболевание подозревают у 11 пациентов, которые контактировали с зараженными. Их состояние оценивают как удовлетворительное. В целом в медучреждениях находятся 38 пациентов с внебольничной пневмонией.

Горожан убедительно просят поберечь свое здоровье и не выходить из дома без особой надобности. Пожалуйста, не забывайте принимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU