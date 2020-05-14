В парке Хабаровска переделают уже выполненную работу

14 Май 2020 2020-05-14T10:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке имени Юрия Гагарина продолжатся работы по благоустройству территории. Хотя здесь более уместно выражение «переделают работу, качество которой вызывает сомнения». С инспекцией по парку прошелся градоначальник Сергей Кравчук. Он нашел массу недочетов, над исправлением которых предстоит потрудиться городской службе заказчика.

- Для начала в глаза бросилось состояние брусчатки, которой вымощены пешеходные дорожки. Она местами просела, а на отдельных участках начала крошиться. Мэр потребовал обратиться к подрядчику и обязать его исправлять недочеты за свой счет, так как гарантийный срок на работы еще не истек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Были вопросы к объездной дороге в северной части парка. Она проходит с тыльной стороны строящегося там многофункционального развлекательного комплекса «Космопорт» и сейчас выполнена пока только в гравийном варианте. Сюда стекается вода с территорий, расположенных выше. Поэтому нужно сделать мощную ливневку. А еще до укладки завезти стройматериалы на площадку, чтобы потом не пришлось менять испорченную большегрузами дорожную одежду.

В подвешенном состоянии оказалась реализация плана по озеленению, а также строительство «Космопорта». Сдать объект собирались в прошлом году, но до сих пор двери развлекательного центра не открылись для горожан. Проблемы возникли еще на стадии проектирования. Напомним, что аналогичные проблемы были и с ремонтом дорог. По вине проектировщика в краевой столице уже сорвали работы на двух трассах. Градоначальник предложил от услуг таких проектировщиков отказываться или нещадно их штрафовать. К слову, в реконструкцию парка в 2020 году вложат 34 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU